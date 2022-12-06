Başbakan: Tarım, her ülke için güçlü bir ekonominin temelidir

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yayımlanan videosunda, çiftçiye verilen destek ve ihraç edilen ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Çiftçilerin ürünlerini satamadıklarını gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Başbakan, “Allah’ın bize büyük bir servet bahşettiğini ve ne yazık ki bundan gerektiği kadar istifade edemediğimizi gördük. Bu yüzden başından beri tarımda üretime geçmemiz ve çiftçiye yardım etmemiz gerektiğini vurguladım. Bu ulusal serveti öyle bir noktaya taşımalıyız ki ülkenin kalkınmasında bereket sağlasın ve Kürdistan Bölgesi’nin gelirini artırsın. Bunun için çiftçinin memnun olması adına çaba sarf ettik. Hükümet olarak, çiftçinin yetiştirdiği ürünü alıp fazlasını ihraç edecek bir siyaset izledik. Bu sayede Kürdistan Bölgesi’nde üretilen tarım ürünleri daha güçlü bir ekonomik altyapı oluşmasını sağlayacak” dedi.

“Tarihe baktığımızda, tarım bu bölgede ortaya çıkmıştır ancak Kürdistan Bölgesi’nin yakın tarihinde birçok faktör, tarımın gelişmesine izin vermemiştir” diyen Başbakan Mesrur Barzani, şunları söyledi:

“Eskiden, Kürdistan’ın tarlalardan uzaklaştırılması, kendi kendilerine karar verememeleri, sadece işgalci bir hükümetin eline bakmalarına neden olacak; köylerin yıkılması ve kampların oluşturulması gibi merkezi bir siyaset vardı. Bu, tarım sektörüne zarar veren başlıca faktörlerdendi. Bunun ardından da Kürdistan Bölgesi’nde tarım temelli bir kalkınmayı sağlayacak bir siyaset izlenmedi. Kendi kabinemizde şunun farkına vardık ki yüce Allah halkımıza sonu olmayan bir servet vermiş, bizim de tarımın gelişmesi için ilk başta kendi çiftçimize yardım etmemiz gerekiyor. Bu sayede tarım ürünleri sadece çiftçi için bir gelir kaynağı olmakla kalmayacak aynı zamanda tüm Kürdistan genelinde geliri artırması noktasında hükümete de temel bir destek sağlayacaktı.”

Hükümet olarak gelir kaynaklarını çeşitlendirme politikası izlediklerini belirten Başbakan, şöyle devam etti:

“Bizim politikamız gelirleri çeşitlendirmektir. Bunlardan biri de tarımdır. Turizm ve sanayi gibi diğer sektörler de vardır. Bunlara da önem verdik ancak tarım, her ülke için güçlü bir ekonominin temelidir. Bereketli bir toprağımız var ancak gerektiği şekilde bundan faydalanılmamış. Tarım sektörü geliştirilirse şüphesiz diğer sektörlerin de gelişmesi sağlanacaktır. Tarım sektörünün gelişmesi beraberinde farklı iş kollarının da oluşmasını sağlayacaktır.”