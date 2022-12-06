‘Rus petrolüne yaptırım sonrası gemiler Boğazlarda yığıldı’

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Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat sınırlaması getirmesinin ardından uluslararası basın, petrol tankerlerinin Türkiye kıyılarına yığıldığını aktardı.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Financial Times, Boğazlardan geçmeyi bekleyen yaklaşık 19 petrol tankerinin sıraya girdiğini Boğazlar yakınlarında yoğunluk oluşturduğunu aktardı.

Petrol ticareti yapan kurumlara ve uydu görüntülerine göre gemiler, Türk sularından geçmek için beklerken Ankara da tüm gemilerden “yeni sigorta garantisi” talep ediyor.

Batılı hükümetler, Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova’nın petrol gelirlerini sınırlamak üzere cuma günü Rus petrol ihracatına varil başına 60 dolar tavan fiyat sınırlaması getirmişti. Rusya ise tavan fiyat kararına, küresel enerji piyasalarında istikrarsızlığa yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

FT’ye konuşan petrol şirketlerinden dört yönetici, Türkiye'nin gemilerden yeni sigorta belgeleri istediğini bildirdi. 29 Kasım'dan bu yana bekleyen gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazları yakınında demir attığı belirtiliyor.

Karadeniz’den gelen Rus petrol gemilerinin yanı sıra Kazakistan gemilerinin de uygulama nedeniyle beklediği kaydedildi.

SİGORTA KURUMUNDAN AÇIKLAMA: ŞU ANDA VEREMİYORUZ

Gemileri risklere karşı sigortalayan London P&I Club ise Türkiye'nin taleplerinin normalde istenen bilginin “çok ötesinde” olduğunu açıkladı. Kurum, yaptırımlar altında bile şu anda bu tür bir garanti teminatı vermenin mümkün olmadığını duyururken, Kurumun CEO'su Nick Shaw da ilgili makamlarla sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Türkiye'nin yeni politikasının Boğazlardan gemi geçişlerini aksatabileceğinin farkında olduklarını ve daha önce Rus petrolüyle ilgili endişeleri Türk makamlarına ilettiklerini ifade etti.

FT daha önce de Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı 100’ün üzerinde tanker satın alarak ‘gölge filo’ kurduğunu yazmıştı. Filonun öncelikli rotaları arasında Türkiye’nin de olduğu belirtilen haberde, Avrupa'nın kıstığı Rus petrolünün daha büyük alıcıları haline gelen Hindistan, Çin ve Türkiye gibi ülkelere tedarik için gölge filonun kullanılacağı belirtilmişti.