Hafter: Trablus’ta otorite silahlı grupların kontrolünde

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Dün ülkenin doğusundaki Ecdebiye’deki toplanan kalabalığa seslenen Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı General Halife Hafter, “Trablus'taki yüksek yürütme otoritesinin merkezi yıllardır silahlı grupların kontrolünde. Trablus'taki durum kapsamlı bir çözüm için tüm çabaların başarısız olmasına yol açan en önemli engellerden biridir” dedi.

Silahların bütün şehir ve köylere ulaştığını, tüm iyi niyetli çalışmalara da zarar verdiğini belirten Hafter, herkesi “yeterince cesur ve haysiyet sahip olmaya, vatandan yana ve Libya'nın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaya” çağırdı.

Libya halkının özgürlük ve onur beklentilerine saygı gösterilmesi gerektiğine işaret eden Hafter “Yaşananlar bizi devleti kurmaktan alıkoydu. Anlaşmazlıkları aşmak için tüm taraflarla birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı

Ülkedeki siyasi duruma değinen Hafter, “Uydurma çözümler işe yaramadı ve bu çözümlerin hayatta kalması zaman ve emek kaybı ve krizlerin alevlenmesi anlamına gelir. Uzlaşma ve kalıcı barış bekliyoruz. Trablus'taki bu durumun devam etmesi, güvenlik ve asayiş içinde olan şehir ve köyleri, başkentten izole bir şekilde kendi işlerini ve kurumlarını yönetmek ve bir yol haritası çizmek için sağlam kararlar almaya sevk edebilir” şeklinde konuştu.

Ordunun seçimlere katılmasının engellenmesini isteyenlerin siyasi pratikteki zayıflıklarını dile getirdiklerini ifade eden Hafter, “Oy sandıklarının boş kalacağı ve askeri rakiplerinin sandıklarının oylarla dolacağı korkusu hâkim. Seçim, halkın. Sandık, rekabet edebileceklerini düşünenler için bir meydan okumadır. Genel Komutanlığın anlaşmazlıkları aşmak için gösterdiği yoğun çabayı siz de çok iyi biliyorsunuz. Ordu halkı ve onların yeteneklerini korumaktan vazgeçmeyecek. Demokratik sürece katılımda kimse orduyu geçemez" dedi.

Ulusal Ordu’nun “fedakarlıklar yaptığını, zaferler kazandığını, istikrar ve güvenliğin temellerini attığını, zorlu koşullarda kendini inşa etmek için yola çıktığını” belirten Hafter, “Ecdebiye şehri terörü yenmenin bedelini ödemiş ve Şehitler Şehri unvanını liyakatle kazanmıştır” ifadelerini kullandı.