İranlı vekil: Başörtüsüne uymayan kadınların banka hesapları kapatılabilir
HABER MERKEZİ
“Muniban” haber sitesine konuşan Celali, İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali zorunlu başörtüsü kuralını ihlal eden kadınlar hakkında uygulanacak yeni yaptırımlar hakkında bilgi verdi.
“Ülke genelinde rejim karşıtı gösterilere dönüşen Mahsa Amini eylemleri kapsamında bazı kadınların zorunlu başörtüsü uygulamasına muhalefet etmek amacıyla başlarını açtıklarını” söyleyen Celali, “Gösteriler yatışsın, başörtüsü kuralı uygulanmaya devam edecektir” dedi.
Söz konusu kurala riayet etmeyen kadınların farklı yöntemlerle uyarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Celali şunları kaydetti:
“Üzerinde çalıştığımız uygulamayla, öncelikle başörtüsü kuralına riayet etmeyen kadınların telefonlarına mesaj gönderilecek, bu da yetmezse ihtar verilecek, üçüncü merhalede banka hesapları kapatılabilir.”
İran Meclisi Kültür Komisyonu Üyesi Celali, dünkü açıklamasında, zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili Mecliste çalışmalar yürütüldüğünü ve mevcut yasaya uymayanlar hakkında cezaların artırılacağını duyurmuştu.
Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra katledilen 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.