Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Gereğini yaparız

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından silahlandırılan ve statüsü ihlal edilen adalara yönelik “Yunanistan'ın bundan vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar, ya anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Bize yönelik tehditlere karşı sessiz, duyarsız kalmamız mümkün değil. Yunanistan şunu unutmasın: Rüzgar eken, fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın…” dedi.

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç ile yürütülen görüşmelere işaret ederek, “29 Kasım'da Bükreş'te Finlandiya ve İsveç Dışişleri bakanları ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bugüne kadar atılan adımları memnuniyetle karşıladığımızı, ama henüz atılması gereken adımların da olduğunu kendilerine söyledik. Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen'in Türkiye gelmesi önemli, çünkü Finlandiya'dan bize yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin bir açıklama olmadı. Böyle bir açıklamayı kendilerinden bekliyoruz. Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha somut adımları var. Mesela, terörizmin finansmanı, terör varlıklarının dondurulması ve suçluların da Türkiye'ye iadesi...” diye konuştu.

KÜRT MÜLTECİ MAHMUT TAT’IN İADESİ

İsveç'in Türkiye'ye iade ettiği Kürt mülteci Mahmut Tat hakkında konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici. Fakat bu şahıs bizim listemizde yoktu. Neticede olup olmaması da önemli değil. Ama listedeki olan kişilerin de Türkiye'ye iade edilmesi, orada bulunanların da mal varlıklarının dondurulması gibi taleplerimiz ciddi taleplerdir. Bu atılan ve atılacak adımlar konusunda TBMM'nin ve halkımızın ikna olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “(İsveç) Şu anda yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içinde süreç ilerliyor. Bazı olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Kasım ayı, temaslar bakımından önemli bir ay oldu. Fakat üyelik konusu tamamen onların üçlü mutabakattaki şartları yerine tam olarak getirmesine bağlıdır” dedi.