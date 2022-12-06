İçişleri Bakanı’ndan komşu ülkelere mesaj

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Sidekan’ın ilçe yapılması töreninde yaptığı konuşmada, sınırdaki güvenlik sorunlarına değinerek, “Halkımız, bu sorunların bir parçası değildir. Kendilerinden de sorunlarını topraklarımıza taşımamalarını istiyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sınır bölgelerinde her zaman huzur ve istikrarı desteklediğini belirten Bakan Reber Ahmed, “Kürdistan Bölgesi’nin herhangi bir taraf için tehdit kaynağı olmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Ahmed, “Aynı zamanda komşu ülkelerden de talebimiz, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne yardımcı olmaları, sorunların diyalog ve anlayış içinde çözülmesini sağlamalarıdır. Hükümet olarak bu bölgelere huzurun geri gelmesi için komşu ülkelerle sürekli çalışma halindeyiz. Sidekan’da bir sınır kapısının açılması ve bu bölge halkının bundan yararlanması için de ciddi çalışmalar da yaptık” ifadelerini kullandı.

Erbil vilayeti sınırlarında yer alan 30 bin nüfuslu Sidekan, Soran Bağımsız İdaresi’nin beşinci ilçesi oldu.