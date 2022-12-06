Konya'da F5 uçağı düştü

HABER MERKEZİ

Konya’da "Türk Yıldızları" filosunda yer alan F5 tipi uçak düştü.

Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınında boş bir yere düşen uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle yere indi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kuş çarpması sonucu F5 uçağının motorlarının durduğu belirtilerek, "Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "3. Ana Jet Hava Üs ve Garnizon Komutanlığına bağlı eğitim uçağı 12.40 sıralarında Karat ilçemiz Tatlıcak mevkiinde düşmüştür. Uçağın pilotu paraşütle atlayarak sağ olarak kurtulmuştu. Kazan sonucu can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

GEÇEN SENE DE BİR UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Nisan 2021'de de Konya'da akrobasi timi "Türk Yıldızları"na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü.

Kazada pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep hayatını kaybetmişti. Daha önceden 13 Mart 2012’de meydana gelen kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer yaşamını yitirmişti.