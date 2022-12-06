İsveç Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimizi çok yönlü geliştirmek istiyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svärdström’ü kabul etti.

Görüşmede İsveç ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki genel durumun ele alındığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma ve imar sürecinden övgüyle söz eden Svärdström, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle çok yönlü olarak ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise 9. Kabinenin ekonominin çeşitlendirilmesi için yaptığı reformlar, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, elektronik yönetime yönelik adımlar ve yeni iş fırsatlarının sağlanması ile yatırım için sağlanan kolaylıklar hakkında bilgi verdi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki sorunların anayasal temelde çözümü, göçmen ve mültecilerin durumu, iklim değişikliğinin vatandaşların yaşamı üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele gibi konular da görüşmede ele alındı.