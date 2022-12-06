Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba sosyal medya üzerinden yaptırıldı

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7'nci Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuşan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı şekilde imal edildiğini söyleyebilirim” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Teker teker tarif edildiğini, 'Hacı' kod adlı Amerika'ya bağlı PYD/PKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren, koyan, hem bombayı imal eden, cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut. Devlet dedikodu yapmaz, devlet bilgiyle çalışır ve kendi tecrübesine, ciddiyetine uygun şekilde çalışır. İlk verilen ifadelerde 'ben bilmiyordum bunu çikolata paketi sanıyordum' sözleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları işini iyi bilen Türk polis teşkilatı ve savcıları tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir.”