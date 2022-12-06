Politika

TBMM’de yumruklu kavga: Milletvekilli hastaneye kaldırıldı

Meclis bütçe görüşmelerinde AK Parti ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıkması sonucu Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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türkiye TBMM Milletvekili yumruklaşma kavga AK Parti

HABER MERKEZİ

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı.

AK Partili vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında şişlik ve kızarıklığa yol açtığı belirtildi.

Örs'ün ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gergin anlar yaşanmıştı.

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