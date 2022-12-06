TBMM’de yumruklu kavga: Milletvekilli hastaneye kaldırıldı
HABER MERKEZİ
TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı.
AK Partili vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında şişlik ve kızarıklığa yol açtığı belirtildi.
Örs'ün ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.
TBMM’de yumruklar konuştu!— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 6, 2022
Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı pic.twitter.com/AHf50BuE48
TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gergin anlar yaşanmıştı.