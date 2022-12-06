Erdoğan: Kobani bitti, gereken tedbirleri aldık

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Ekonomideki gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan, “Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Yılbaşıyla birlikte enflasyonda iyileşmenin hızlanacağını dile getiren Erdoğan, “Önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir” şeklinde konuştu.

“ŞUBATTAN İTİBAREN ENFLASYON KONTROLÜ KOLAY BİR YERE GELECEK”

Enflasyona ilişkin konuşan Erdoğan, “Dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin belirtilerini gösteriyor. Yılbaşı ile birlikte bu iyileşme hızlanacak önümüzdeki şubat ayından itibaren enflasyon kontrolü kolay bir yere gelecek” dedi.

KOBANİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, “Terörü yerinde bitireceğiz. Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız hadlerini bilecek. Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.”

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Öte yandan asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı, “İşverenlerimizden daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum. Cari fazlayla büyümemizi daha da fazlasıyla artırmayı hedefliyoruz. Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devleti ile gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını hukuklarını refahlarını ne kadar iyi korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.