Politika

Neçirvan Barzani, İsveçli büyükelçiyle ikili ilişkileri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svärdström ile Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın durumunu görüştü.
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kürdistan Neçirvan Barzani İsveç Jessica Svärdström

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin İsveç’in yeni Bağdat Büyükelçisi Jessica Svärdström ile ikili ilişkileri görüştüğü ve karşılıklı işbirliğine vurgu yaptığı belirtildi.

İsveç’in Bağdat Büyükelçisi olmasından ötürü Svärdström’u tebrik eden Neçirvan Barzani, yeni büyükelçiye desteğini ifade etti.

İsveç'in Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin gelişiminin ele alındığı görüşmede, özellikle karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğine vurgu yapıldı.

İsveç'in Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırım fırsatlarının konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin durumu, Irak’taki son gelişmeler, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

 

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