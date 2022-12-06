BM: DAİŞ Xurmatu’da kimyasal silah kullandı

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulan bir raporda, DAİŞ’in kontrol ettiği alanlarda ‘hilafet’ ilan ettiği dönemde kimyasal silah kullandığına dair kanıtları belgelediklerini bildirdi.

DAİŞ’in işlediği suçlardan sorumlu tutulmasına yardım etmekle görevli müfettişler grubu UNITAD’ın üyeleri, örgütün 2014 ve 2019 yılları arasında Xurmatu’da kimyasal silah kullanımına ilişkin tanıklıkların yanı sıra dijital ve belgesel kanıtlar topladıklarını açıkladı.

Uzmanlar, DAİŞ’in roketler ve kimyasal havan topları, roketatarlar için kimyasal mühimmat, kimyasal roket savaş başlıkları ve el yapımı patlayıcı cihazlar ürettiği sonucuna vardı.

Raporda, kimyasal silah üretme ve kullanma faaliyetlerine tanık olduğundan şüphelenilen tesislerin daha iyi anlaşılması için öncelikle DAİŞ’in finansmanı, tedariki ve lojistiği ile komuta unsurlarıyla olan ilişkilerine vurgu yapıldı.

Uzmanlar özellikle 8 Mart 2016’da Xurmatu’da düzenlenen saldırıya odaklandı ve örgütün ödemeleri ve yazışmaları başta olmak üzere çok sayıda kanıt elde ettiklerini belirtti.

Ekip, kimyasal silahları yayarken hayatını kaybeden örgüt üyelerinin ailelerine verilen tazminatlara dair kanıtları ve kimyasalların kullanımı konusunda yüksek rütbeli ajanlara dağıtılan eğitim kayıtlarını inceledi.

Kullanılan kimyasallar arasında alüminyum fosfit, klor, clostridium botulinum, siyanür, nikotin, risin ve talyum sülfat yer aldı.

Rapor, Xurmatu sakinleri arasında kronik hastalıklar, kanserler ve üreme sağlığıyla ilgili komplikasyonları içeren devam eden sağlık komplikasyonlarına vurgu yaptı.

Raporda ayrıca, Irak’ta Hristiyanlar ve diğerlerine yönelik cinsel şiddet ve zulüm ile kültürel ve dini mirasın yok edilmesi başta olmak üzere büyük suçlara da değinildi.

Rapora göre, DAİŞ bölgedeki petrole el koyarak kendisini finanse etti. (Kaynak: Şarkul Avsat)