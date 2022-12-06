Politika

Mardin’de adliye önünde kavga: Ölü ve yaralılar var

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Mardin Kızıltepe Kavga

HABER MERKEZİ

AA’nın haberine göre Kızıltepe adliye binası önünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Yusuf Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

 

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