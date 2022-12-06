Peşmerge güçlerinin ağır silah eğitimi sona erdi

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon güçlerinin gözetiminde gerçekleştirilen Peşmerge Bakanlığı 1’inci Destek Kuvvetleri subaylarına yönelik ağır silah eğitimi sona erdi.

1’inci Destek Kuvvetleri Komutanı Sihad Barzani, Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Hoşmend Haydar, Peşmerge Bakanlığı üst düzey komutanları ve Uluslararası Koalisyon komutanlarının katılımıyla ağır silah eğitimi sonlandı.

Söz konusu eitim döneminin kapanış töreninde konuşan 1’inci Destek Kuvvetleri Komutanı Sihad Barzani, Peşmerge güçlerinin kapasitesinin artırılmasında bu tür kursların önemine değinerek, bunun, piyadelerin savaş alanında daha güçlü olmasına neden olacağını belirtti.

Barzani, Kürdistan Peşmerge güçlerine desteklerinden ötürü Koalisyon güçlerine teşekkür etti.

Törende, Grad topları ve havanlarıyla tatbikat atışları gerçekleştirilirken, 28 ileri düzey subayın 3 ay boyunca yoğun ağır silah eğitimi aldığı bildirildi.