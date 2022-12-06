Politika

Mansur Yavaş’tan ‘Aday olacak mısınız?’ sorusuna yanıt

Mansur Yavaş, “Aday olacak mısınız?” sorusuna, "Altılı Masa'nın görevi, biz o ne derse ona uyacağız" şeklinde yanıt verdi.
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türkiye Ankara Mansur Yavaş Adaylık Seçim Altılı Masa

HABER MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrenci, "Buradaki herkesin aklındaki sorudur: Aday olacak mısınız?" diye sordu.

Öğrencinin sorusunu yanıtlayan Yavaş, "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Ankara halkı bizi Ankara için seçti. Hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse, biliyorsunuz bu, Altılı Masa'nın görevi. Biz, o ne derse ona uyacağız” ifadelerini kullandı.

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