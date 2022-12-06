TBMM’de HDP'li milletvekilinin Kürtçe konuşmasına izin verilmedi

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşmasının tamamını Kürtçe yapmak istedi.

Buna bir süre izin veren CHP'li TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Taşçıer'den konuşmasına Türkçe devam etmesi istedi. Taşçıer Kürtçe konuşmak isteyince Akar, mikrofonunu kapatarak konuşmaya izin vermedi.

Akar, "Herkesin bir anadili var. Benim de anadilim var. Kürsüde ben de anadilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz. Birçok arkadaşımın farklı farklı anadilleri var. Hepimizin anlayabilmesi için resmi dil olan Türkçe ile konuşmaya devam ediyorum. Bir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar" dedi.

Akar, daha önce de Kürtçe konuşan milletvekilleri olduğu ve konuşmasının bir kısmını Kürtçe olarak yapmasına izin verdiğini söyledi. Taşçıer ise Kürtçe konuşmaya devam edeceğini belirtti. Akar Türkçe ile kullanmasını istedi, ancak Taşçıer Kürtçe konuşmakta ısrar etti ve "Kürt sorunu çözülmeyene kadar bu topraklara demokrasi gelmez" dedi.

Bunun üzerine Akar, Taşçıer’in mikrofonunu kapattı.

BEŞTAŞ: İÇTÜZÜK ‘KÜRTÇE KONUŞULMAZ’ DEMİYOR

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise ayağa kalkarak karara itiraz etti ve şunları söyledi:

"Kurulan Kürtçe cümleleri bizzat hatipler Türkçeye çeviriyor. Bizim derdimiz ya da hatibimizin derdi, burada kimsenin anlamadığı, ki vardır anlayan, burada yüzlerce Kürtçe bilen milletvekili var. Meclis’in beşte dördü anlamayabilir ama beşte biri iddia ediyorum anlıyordur. Bu dil Türkiye’de yaşayan 30 milyonu aşkın Kürt’ün dilidir. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi, vergi vermiyor mu? Meclis Başkanının bizzat bu konuda açıklaması var. Diyor ki ‘Türkçe dışında başka bir dille konuşma, ibare olabilir ama cümleler kurulduğu zaman bunlar dipnot gösteriliyor’. Dün bizim Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan ve Parti Sözcümüz Ebru Günay’ın konuştuğu cümleler arasında ‘Jin, jiyan, azadi’ (Kadın, yaşam, özgürlük) vardı. 'Jin, jiyan, azadi'yi bu Meclis ya da dünyada anlamayan tek bir yurttaş var mı? Ama ne oluyor, tutanaklara yıldız ve dipnot olarak geçiyor. Hatibimizin konuşmasını kesmeniz despotik bir tavırdır. İç Tüzük'te Kürtçe konuşulmaz demiyor. Resmi dil diye bağırıyorsunuz. Biz resmi dili reddetmiyoruz. Siz kendiniz, kendi reflekslerinize göre Kürtçeye tahammülsüzlüğünüzü gösteriyorsunuz."

AKAR: ANADİLİNE KARŞI DEĞİLİM

Beştaş'a yanıt veren Haydar Akar, "Biz burayı İçtüzük'e göre yönetiyoruz, 66. maddede belirtilmiş... Ben Kürt diline de karşı değilim, anadiline de karşı değilim. Benim anadilim de farklı. Ben de konuştuğum zaman siz de anlayamayacaksınız. Yaşadık bunu, benim uygulamamdır bu. Bir cümle kurabilir, bir deyim söyleyebilir. Anadilinde söyleyebilir. Ama tercüme ederse, bu dil bizim resmi dilimiz Türkçe dilidir. Tercüme ederse biz de görüşmeleri sürdürebilir ve anlayabiliriz. 30 milyon Kürt diyorsunuz anlıyor ama geri kalan 50 milyon da anlamıyor. Amaç burada 86 milyonun anlamasıdır bu olayı. Anadili değil uluslararası bir dille de konuşabilir, ama anlamıyorsak buna da izin vermeyiz" diye konuştu.

İtirazın sürmesi ve tartışmalar üzerine Haydar Akar birleşime ara verdi. (Kaynak: ANKA)