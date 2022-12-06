Politika

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan K24’e: ABD’nin Kürtlerle ilgili adımlarını yakından izliyoruz

K24’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Rojava'da dengesiz bir politika izlediğini belirtti.
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kürdistan Sergey Ryabkov Rusya ABD Suriye Rojava

ERBİL (K24)

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'ın Kürtler ve Suriye'deki durumla ilgili adımlarını öteden beri yakından izlediklerini söyledi.

K24’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Rojava'da dengesiz bir politika izlediğini belirtti.

Ryabkov, “ABD dengesiz ve bencil bir politika izliyor. Ülke halkının payı olan, ülkenin zenginlik ve sermayesini talan ediyor” dedi.

ABD-Rusya ilişkilerine değinen Ryabkov, Rusya’nin ABD ile müzakerelerde zor bir deneyime sahip olduğunu bildirdi.

"Suriye meselesinden çekilmeyeceğiz. Orada birlikte çalışabildik ve ilişkiler çarpışmadı” diyen Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı, ilişkileri canlı tutmak istediklerini bildirerek, "Bu ilişkilerde iyileşme ummak zor” ifadelerini kullandı.

 

 

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