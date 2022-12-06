Politika

Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti

Polonya, Almanya'nın Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddettiğini söyledi.
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avrupa Mariusz Blaszczak Polonya partiot Ukrayna Almanya

HABER MERKEZİ

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermeyi reddettiğini, sistemlerin Polonya’ya yerleştirileceğini belirtti.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşmeden sonra, Ukrayna’ya desteği reddetme kararı beni hayal kırıklığına uğrattı. Patriot’un Ukrayna’nın batısında konuşlandırılması, Polonyalıların ve Ukraynalıların güvenliğini artıracaktı” diye yazdı.

Blaszczak, “Fırlatma sistemlerinin Polonya’ya teslimatını ve bunların kontrol sistemimize bağlantısını koordine etmeye başlıyoruz” diye ekledi.

 

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