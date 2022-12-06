İsviçre’yi 6 golle geçen Portekiz çeyrek finalde

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2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, çeyrek finale yükselmek için İsviçre ile karşılaştı.

Mücadele 6-1 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 17., 51. ve 67. dakikalarda Gonçalo Ramos, 33. dakikada Pepe, 55. dakikada Guerreiro, 58. dakikada Akanji ve 90+2'de Leao'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz, çeyrek finale yükseldi ve Fas'ın rakibi oldu.

RONALDO YEDEKTE BAŞLADI

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı.

O maçta kazanan 2-0'la İsviçre olmuştu.

37 yaşındaki süper yıldız 73. dakikada maçta yıldızlaşan Gonçalo Ramos'un yerine oyuna dahil oldu.

GONÇALO RAMOS REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlayan Benfica oyuncusu Gonçalo Ramos, maçta hat-trick yaptı.

Portekiz'in Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan ilk oyuncusu olan forvet; aynı zamanda Katar'daki turnuvada da hat-trick yapan ilk isim oldu.

İlk kez Dünya Kupası'nda bir maça ilk 11'de başlayan oyuncu; grup mücadelesi bölümünde toplam 12 dakika süre almıştı.

21 yaşındaki oyuncu; Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu oldu. Bu alanda en başarılı isim 17 yaş 244 günlükken hat-trick yapan Pele'ydi.

İlk 11'inde 3 gol bulan oyuncu; Miroslav Klose'nin 2002'deki başarısından beri bu sevinci yaşayan ilk oyuncu oldu.