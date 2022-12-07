The Washington Post: ABD, Suriye’de DSG’yle operasyonlarını genişletiyor

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The Washington Post gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yönelik hava ve topçu saldırıları başlatmasının ardından DAİŞ’e yönelik devriye ve operasyonlar kısıtlandı.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, yeniden başlamasına karar verilen operasyonların, DSG’yi İstanbul’daki saldırıdan sorumlu tutan Türkiye’nin, ABD’yle olan ilişkileri açısından risk taşıdığını belirtti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üç ABD'li yetkili, Türkiye'nin bu ay kuzey Suriye'ye kara operasyonu başlatma tehdidini hayata geçirebileceğini, bunun da potansiyel olarak oradaki Amerikalıları tehlikeye atabileceğini ve nispeten son birkaç yıldır istikrarlı olan durumu alt üst edebileceğini söyledi.

ABD askeri sözcüsü Albay Joseph Buccino yaptığı açıklamada, "Suriye'de güvenlik ve istikrarda zorlu kazanımları tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemden ve birliklerin çoğunu geri çektiğimiz bir yerde deneyimli, tanınmış ve güvenilir ortaklarımız olan DSG'nin güvenliğinden endişe duyuyoruz" dedi.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye’nin operasyon tehditleri nedeniyle DAİŞ’e karşı operasyonları durdurmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, ABD'nin Rojava’da düzenlenecek yeni operasyona güçlü bir şekilde karşı olduğunu, askerlerinin hayatını tehlikeye atan hava operasyonlarının durması gerektiğini iletmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da “Türkiye'nin güvenlik kaygılarını” anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rojava’ya yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söylemişti.

Daha önce kara operasyonu sinyalini veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı konuşmada, "Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız" dedi.