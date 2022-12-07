Salman Rüşdi’den uğradığı saldırıdan sonra ilk paylaşım

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New York'ta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi, olaydan dört ay sonra yeni romanından bir bölüm paylaştı. Bölümü Twitter hesabından yayınlayan yazar, 9 Ağustos'tan beri hiç paylaşım yapmamıştı.

Rüşdi, 12 Ağustos'ta katıldığı bir konferansta Lübnan asıllı Hadi Matar tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan yazar, bir elini kullanamaz hale gelmiş ve tek gözü görme yetisini kaybetmişti.

Yazar, saldırıdan önce yaptığı son paylaşımında "Zafer Kenti" (Victory City) kitabının 9 Şubat 2023'te okurla buluşacağını duyurmuştu.

New Yorker dergisi, dün Rüşdi'nin yeni kitabından "A Sackful of Seeds" (Bir Çuval Dolusu Tohum) adlı bölümü, çevrimiçi yayınladı. Yazar Rüşdi, ilgili bölümü resmi Twitter hesabından paylaştı.

Yazarın Penguin Random House tarafından yayımlanacak yeni romanı, 14'üncü yüzyılda şimdiki Hindistan topraklarında yaşayan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

"Şeytan Ayetleri" kitabını yayınladığı 1988 yılının ardından ölüm tehditleri almaya başlayan 75 yaşındaki yazar, İran devrimi lideri Ruhollah Humeyni tarafından hedef gösterilmişti.

"Şeytan Ayetleri"ni küfür olarak nitelendiren Humeyni yazar için ölüm emri vermiş, bunun üzerine Rüşdi yıllarca saklanmak zorunda kalmıştı.

Yazarın uğradığı bıçaklı saldırı İran ve Pakistan'daki radikaller tarafından takdir edilmişti. İran, saldırıyla ilgisi olduğu iddialarını yalanlamıştı.