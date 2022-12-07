Çin liderinden Suudi Arabistan’a kritik ziyaret

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 günlük resmi ziyaret için Suudi Arabistan’a gidecek.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, 7-9 Aralık tarihlerini kapsayan resmi ziyaretinde başkent Riyad’da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Çinli liderin, Kral Salman Bin Abdülaziz’in davetiyle ülkeyi ziyaret edeceği doğrulanırken, iki zirve toplantısının, “tüm alanlarda ortak ilişkileri geliştirmeyi, kalkınma ve işbirliği olanaklarını geliştirmenin yollarını ele almayı amaçladığı” kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, 2016’da Riyad’ı ziyaret etmiş, 2019’da da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile Pekin’de görüşmüştü.

Şi’nin ziyaretinin, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilimlerin olduğu, küresel stratejisinde ağırlığı Asya-Pasifik’e kaydıran Washigton’ın odağını Orta Doğu’dan çevirdiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

PETROL KRİZİ PATLAK VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın bu yılın başındaki Riyad’a yaptığı ziyaret, ilişkilerinde beklenen olumlu havayı sağlayamamış, iki ülke en son Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki OPEC+ mekanizmasının 5 Kasım’da petrol üretimini azaltma kararı alması nedeniyle ihtilafa düşmüştü.

ABD Kongresi, petrol fiyatlarını yükseltmeye yönelik bu adıma karşılık Suudi Arabistan’a silah satışının bir yıllığına askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Öte yandan Çin’in, ABD’nin ilgisinin Ortadoğu’dan kaymasıyla ortaya çıkacak ekonomik ve siyasi güç boşluğunu doldurabilecek bir aktör olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor. Pekin, son yıllarda Kuşak ve Yol Girişi kapsamında bölgede çok sayıda altyapı ve ulaştırma projesi yürütürken, enerji kaynaklarına ilgisi artmış durumda.

2004’te Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ile başlayan çok taraflı diyaloğun bu yıl ilk kez düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Ülkeleri Zirvesi ile yeni bir boyuta taşınacağı öngörülüyor.