Almanya'da hükümeti devirmeyi planlayan örgüte baskın

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BBC'de yer alan habere göre, aşırı sağcılar ve eski askerlerden oluşan grubun parlamento binası Reichstag'ı basmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planladıkları söyleniyor.

'Prens' lakabıyla anılan 71 yaşındaki Heinrich XIII adlı bir Alman'ın planlarının merkezinde yer aldığı iddia edildi.

11 EYALETTE 25 TUTUKLAMA

Federal savcılara göre 11 eyalette yapılan operasyonlar çerçevesinde tutuklananlar arasında iki elebaşı olduğu iddia ediliyor. AFP, olaylarla ilgili 25 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Planlayıcılar arasında, şiddet içeren saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin hedefinde olan aşırılık yanlısı Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de bulunduğu ifade edildi.

ALMAN DEVLETİNİ TANIMIYORLAR

Federal savcılık sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bu grup için henüz bir isim bulamadık" denildi.

Söz konusu şahısların mevcut Alman devletini tanımayı reddettikleri bildirildi.

Aşırı sağcı grubun, Cumhuriyet'i yıkıp yerine 1871 Almanya'sını model alan yeni bir devlet kurmayı planladıkları, 50 kadar kadın ve erkeğin bu grubun bir parçası olduğu iddia edildi.

Grup üyelerinin ayrıca Almanya'nın sözde bir 'derin devlet' tarafından yönetildiğine inandıkları belirtildi.

Kamu yayın kuruluşu ZDF, parlamentonun alt kanadı Bundestag'ın eski bir aşırı sağcı üyesinin de komplonun parçası olduğunu ve bu kişinin yeni sistemde "Adalet Bakanı olmayı planladığını" kaydetti.

"RUS KADIN YARDIMCI OLDU"

Savcılar, şüpheli elebaşlarını Heinrich XIII P. R. ve Ruediger v. P. olarak tanımladı. Bu kişilerden ilki bir Alman soylu ailesinin 71 yaşındaki tanınmış üyesi, ikincisinin ise 69 yaşında eski bir paraşütçü olduğu belirtildi.

Federal savcılar, grubun Almanya'nın yeni lideri olarak atamayı planladığı Heinrich XIII P. R.'nin, hükümeti devrildikten sonra ülkede yeni düzen kurulması için müzakere etmek amacıyla Rus yetkililerle temasa geçtiğini söyledi. Bu konuda kendisine Vitalia B. adlı bir Rus kadının yardımcı olduğu kaydedildi.