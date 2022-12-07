Ağrı’da 10 zincir market kapatıldı

HABER MERKEZİ

Ağrı’da AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatları ile kent merkezindeki market ve iş yerlerinde, gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi.

Ağrı’da son bir haftada yapılan denetimlerler sonucu 10 zincir market mühürlenmiş oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketlere yönelik denetim görüntülerini paylaşarak, “Halkımızın hizmetkarıyız. Halkımız adına denetimlerimiz devam edecektir” dedi.