Kültür-Sanat

Roboski fotoğrafına uluslararası ödül

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Masum Süer, dünyanın prestijli fotoğraf makinesi markası Leica’nın dergisi Leica Magazine (LFI) ile BarTur Fotoğraf Ödülleri tarafından düzenlenen ‘Yılın Foto Muhabiri Yarışması’nda, Roboski’de çektiği fotoğrafla ikincilik ödülünü kazandı.
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Ödül kazanan Roboski fotoğrafı
Ödül kazanan Roboski fotoğrafı
dünya fotoğraf Roboski Katliamı

DİYARBAKIR (K24)

Belgesel fotoğraf sanatçısı Mehmet Masum Süer, 80 ülkeden yaklaşık 5 bin fotoğrafçının 12 bin 700 kadar fotoğrafla katıldığı Leica (Leica Fotografie International/LFI) ile BarTur Fotoğraf Ödülleri’nin birlikte düzenlediği ‘Yılın Foto Muhabiri Yarışması’nda, Roboski’de çektiği fotoğrafla ikincilik ödülünü kazandı. Yarışmaya bu yıl açıklandı.

Süer, 2011 yılında yaşanan Roboski Katliamı sonra köyde çektiği ve olayda yaşamlarını yitiren çocuklarının fotoğraflarını gösteren annelerin fotoğrafıyla ‘İnsanlığın Yüzleri’ kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.

Roboski
Roboski 

Aynı kategoride fotoğrafçı Ron Haviv’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i loş bir odada tavana bakarken gösteren fotoğrafı da Jüri Özel ödülünü kazandı. Yarışmada, Ukrayna ve Afganistan’daki çatışmalardan ve insan göçlerinden çekilen fotoğraflar öne çıkarak birincilik ödüllerini kazandı.

Ödül kazanan fotoğraflar önümüzdeki yıl önce Almanya’nın Berlin kentindeki F3 Freiraum Für Fotografie fotoğraf müzesinin galerisinde 9-19 Şubat tarihleri arasında daha sonra da iki Avrupa ülkesinde daha sergilenecek.

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