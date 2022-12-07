Roboski fotoğrafına uluslararası ödül

DİYARBAKIR (K24)

Belgesel fotoğraf sanatçısı Mehmet Masum Süer, 80 ülkeden yaklaşık 5 bin fotoğrafçının 12 bin 700 kadar fotoğrafla katıldığı Leica (Leica Fotografie International/LFI) ile BarTur Fotoğraf Ödülleri’nin birlikte düzenlediği ‘Yılın Foto Muhabiri Yarışması’nda, Roboski’de çektiği fotoğrafla ikincilik ödülünü kazandı. Yarışmaya bu yıl açıklandı.

Süer, 2011 yılında yaşanan Roboski Katliamı sonra köyde çektiği ve olayda yaşamlarını yitiren çocuklarının fotoğraflarını gösteren annelerin fotoğrafıyla ‘İnsanlığın Yüzleri’ kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.

Aynı kategoride fotoğrafçı Ron Haviv’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i loş bir odada tavana bakarken gösteren fotoğrafı da Jüri Özel ödülünü kazandı. Yarışmada, Ukrayna ve Afganistan’daki çatışmalardan ve insan göçlerinden çekilen fotoğraflar öne çıkarak birincilik ödüllerini kazandı.

Ödül kazanan fotoğraflar önümüzdeki yıl önce Almanya’nın Berlin kentindeki F3 Freiraum Für Fotografie fotoğraf müzesinin galerisinde 9-19 Şubat tarihleri arasında daha sonra da iki Avrupa ülkesinde daha sergilenecek.