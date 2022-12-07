BM temsilcisi Sistani’yle görüştü

ERBİL (K24)

Ali Sistani’yi Necef’teki evinde ziyaret eden UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert düzenlediği basın toplantısında, görüşmede, Irak’taki bileşenler arasındaki barışçıl birlikte yaşama vurgu yapıldığını belirtti.

Plasschaert, Sistani’yle herhangi bir siyasi konuyu görüşmediklerini söyledi.

Plasschaert, iki tarafın da Iraklı Şiilerin dini merciinin ülkedeki bileşenler arasındaki birlikte yaşam üzerindeki rolüne vurgu yaptıklarını ifade etti.

Tam bir yıl önce bugün, Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak’taki siyasi çıkmaz ve yaşanan sorunlarla ilgili Sistani’yi ziyaret etmişti.

Şii dini merci Ali Sistani’nin Irak’taki sorunların çözümünde belirleyici rolü bulunuyor. Birçok ülke temsilcisi hassas konularla ilgili Sistani’yle görüşüyor.