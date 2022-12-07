ABD’den Rojava açıklaması: Sınır boyunca gerilimin tırmanması tehlikeli olur

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Türkiye’nin Rojava’ya olası kara harekatı ile ilgili soruları yanıtladı.

Price, "DAİŞ'i yenmek için çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit eden son hava saldırıları dahil, Suriye'nin kuzeyinde artan eylemlerden endişe duymayı sürdürüyoruz" dedi.

Bir gazetecinin, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye’yi işgal etmeye ve müttefikiniz olan Kürtlere saldırmaya karar vermesi nedeniyle kendisine yeni bir mesajınız var mı?" sorusuna yanıt veren Price, bu konudaki mesajlarının aynı tutarlılıkta olduğuna dikkat çekti.

"Bu konudaki mesajlarımız başından beri aynı. Suriye'deki halkın hayatını daha da istikrarsızlaştıracak ve daha da önemlisi küresel koalisyonun DAİŞ'e karşı zorlukla elde ettiği ilerlemeyi riske atacak potansiyel bir kara harekatı dahil, askeri harekata şiddetle karşı olduğumuzu hem kamuoyu önünde hem de özel olarak açıkça ifade etmeyi sürdürdük. Tüm tarafların derhal gerilimi azaltması gerektiğine inanıyoruz. Bu, son günlerde sürekli olarak verdiğimiz bir mesajdır" diyen Price, "Suriye'de ve Türkiye-Suriye sınırı boyunca gerilimin tırmanmasının tehlikeli olacağını; son saldırılarda görüldüğü gibi sivillerin ve hatta potansiyel olarak ABD personelinin güvenliğine tehdit oluşturacağını" kaydetti.

Price, "Türkiye'ye ve Suriyeli yerel ortaklarımıza, DAİŞ'le mücadele hedeflerimiz ve sınırın her iki tarafındaki siviller üzerindeki potansiyel etkilere ilişkin ciddi endişelerimizi sürekli olarak ilettik. Son günlerde de bunu çok net bir şekilde paylaşıyoruz" diye konuştu.

Ned Price, Türkiye’nin Demokratik Suriye Güçleri’ne Minbic dahil üç kasabadan çekilmesi için verdiği söylenen son tarihten haberdar olup olmadıkları sorusuna ise, "Bu konuda bilgim yok; sizi Türklere yönlendirmem gerekiyor" yanıtını verdi.

AL JAZEERA: RUSYA, ANKARA’NIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR

Merkezi Katar’da bulunan uluslararası haber kuruluşu Al Jazzera, Türk kaynaklara dayanarak, Rusya'nın, YPG’yi hedef alacak bir Türk kara harekatını önlemek için, Ankara’nın taleplerini karşılamaya çalıştığını bildirmişti.

Habere göre Ankara, daha önce Erdoğan tarafından hedef olarak gösterilen Minbic, Kobani ve Tel Rıfat bölgelerinden çekilmesini talep etti.

Kaynaklar, Türkiye'nin taleplerine yanıt verilmesi için belirsiz bir süre verdiğini, aksi takdirde operasyona başlayacağını da kaydetti.