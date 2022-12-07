Politika

Rus askeri aracı minibüsle çarpıştı: 16 ölü

Rusya'nın ele geçirdiği Donbass'ın Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Donetsk Rus ordusu

HABER MERKEZİ

Rus ordusu Ukrayna'ya ait Donbass bölgesinde saldırılarına devam ederken, Rus askerlerini taşıyan askeri araç, Donetsk bölgesinde yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Rus basınının yerel makamlardan edindiği bilgilere göre Şahtörsk-Torez yolunda meydana gelen kazasında minibüs içerisindeki 16 yolcu hayatını kaybetti, 3 Rus askeri ise yaralı olarak çıkarıldı.

Torez kentindeki hastanelerde tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv