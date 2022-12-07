Rus askeri aracı minibüsle çarpıştı: 16 ölü

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Rus ordusu Ukrayna'ya ait Donbass bölgesinde saldırılarına devam ederken, Rus askerlerini taşıyan askeri araç, Donetsk bölgesinde yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Rus basınının yerel makamlardan edindiği bilgilere göre Şahtörsk-Torez yolunda meydana gelen kazasında minibüs içerisindeki 16 yolcu hayatını kaybetti, 3 Rus askeri ise yaralı olarak çıkarıldı.

Torez kentindeki hastanelerde tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.