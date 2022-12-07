BBC’nin ‘Dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını’ listesinde 4 Kürt yer alıyor

ERBİL (K24)

BBC, 2022'de dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. Liste, 2022'de dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmaların merkezinde kadınların rolünü gösteriyor.

Listede yer alan isimler arasında Billie Eilish gibi müzisyenler, Ukrayna'nın 'First Lady'si Olena Zelenska, oyuncu Priyanka Chopra Jonas ve Selma Blair, 'Rus popu çariçesi' Alla Pugacheva, İranlı tırmanma sporcusu Elnaz Rekabi, üç adım atlamada rekor sahibi atlet Yulimar Rojas ve Ganalı yazar Nana Darkoa Sekyiamah bulunuyor.

Listede Doğu Kürdistan’dan (Rojhilat) 2, Kürdistan Bölgesi’nden 2 kadın yer alıyor.

ZARA MOHAMMADİ (EĞİTİMCİ)

Listede yer alan Rojhilat’ın Senendec kentinden Zara Mohammadi, bir hak savunucusu ve Kürtçe eğitmeni. Mohammadi, bu yılın ocak ayında İran güçleri tarafından “ulusal güvenliği bozmak amacıyla grup kurmak” suçundan gözaltına alınmıştı ve ardından tutuklanmıştı.

Kürt eğitmen, beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ROYA PİRAEİ (AKTİVİST)

İran’ın başkenti Tahran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden Jina (Mahsa) Emini’nin protestolarına katılan Rojhilatlı Roya Piraei’nin annesi Minoo Majidi güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Kirmaşanlı Roya Piraei’nin, annesinin mezarı başında çekilen fotoğrafı protestoların simgelerinden biri haline gelmişti.

Piraei, saçlarını kazıtarak protestolara destek verdiğini duyururken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bazı insan hakları aktivistleriyle birlikte Piraei’yi kabul etmişti.

ROZA SALİH (POLİTİKACI)

İskoçya'daki İskoç Ulusal Partisi'nde (SNP) siyaset yapan Güney Kürdistanlı Roza Salih, devrik diktatör Saddam Hüseyin rejiminden kaçarak ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etmişti.

Roza Salih, bu yıl yapılan yerel seçimlerde Glasgow Kent Konseyi’ne seçilen ilk mülteci olmuştu.

Yakın zamanda “Kürdistan ile İskoç Dayanışması”nı kurdu.

NİGAR MARF (SAĞLIK ÇALIŞANI)

Süleymaniye’de hemşirelik yapan Nigar Marf, kentinde sağlık merkezi biriminde, bedenini ateşe veren kadınları tedavi ediyor.

Marf, yoğun bakım ve çocuk yanıkları olmak üzere 25 yıldır yanık ünitesinde hizmet veriyor.