Yaşam

Time dergisi Zelenskiy'i ‘Yılın Kişisi’ seçti

Time dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukraynalılara ilham vererek, Rusya'nın saldırılarına karşı gösterdiği cesareti ve liderliğinden dolayı "Yılın Kişisi" seçildiğini duyurdu.
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dünya TIME dergisi Yılın Kişisi Ukrayna Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Time dergisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu yılki seçim, hafızalardaki en net seçimdi. Ukrayna savaşı insanı ister umutla, ister korkuyla doldursun, Zelenskiy on yıllardır görmediğimiz bir şekilde dünyayı harekete geçirdi. 24 Şubat'ta Rus bombalarının düşmeye başlamasından sonraki haftalarda, Kiev'den kaçmama ve destek toplama kararı çok önemliydi” denildi.

Açıklamada, “25 Şubat'ta kabinesinin yerli yerinde olduğunu gösteren ilk 40 saniyelik Instagram gönderisinden parlamentolar, Oscar törenleri, Grammy Ödülleri gibi salonlara uzaktan yaptığı konuşmalara kadar her yerdeydi. Dünyayı kasıp kavuran bir eylem dalgası başlattı” ifadelerine yer verildi.

İngiliz Financial Times gazetesi de Zelenskiy'i gösterdiği olağanüstü liderlik ve cesaretinden dolayı "Yılın Kişisi" ilan etmişti.

 

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