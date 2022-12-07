Politika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, parti genel merkezinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı.
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türkiye Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz Saldırı

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Çankaya'da bulunan parti genel merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Güven Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K, Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

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