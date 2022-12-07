Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı

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Alınan bilgiye göre, Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Çankaya'da bulunan parti genel merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Güven Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K, Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."