Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı

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Atatürk Bulvarı No 131’de bulunan partinin genel merkezine gelen bir kişi Yılmaz’a saldırı gerçekleştirdi. Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt ve partililer saldırgana müdahale etti. Öztürk Yılmaz Ankara Güven Hastanesine kaldırıldı.

Yaşananları KRT TV canlı yayınında anlatan Öğüt, saldırganın Öztürk Yılmaz'ın boğazını kesmek istediğini ancak yaşanan arbede sonucu bunu başaramadığını söyledi.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ERDOĞAN'IN ADAMLARIDIR"

KRT'ye açıklama yapan Öztürk Yılmaz, "4 bıçak derin yarası var. Dikiş atıldı. Biraz kan kaybetmiştim. Korkmuyorum. Saldırıyı gerçekleştiren Erdoğan'ın adamlarıdır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin adamlarıdır. Bizim ofisimize herkes gelebilir. Bize daimi koruma vermediler. Korkan namerttir. Kurultay'da meydan okudum, ona bir cevap vermeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Buyurun bir çay için' dedim. Arkadan bıçaklayıp kaçmaya çalıştı. 4 yerden yara aldım. Kamera kayıtları da mevcut. Bu adli bir vaka değildir" dedi.

Öğüt, 3 yerinden bıçaklanan Yılmaz'ın baygınlık geçirdiğini fakat şu an durumunun iyi olduğunu aktarırken saldırganın bıçakla kaçtığını duyurdu.