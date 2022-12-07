Politika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz Saldırı

HABER MERKEZİ

Atatürk Bulvarı No 131’de bulunan partinin genel merkezine gelen bir kişi Yılmaz’a saldırı gerçekleştirdi. Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt ve partililer saldırgana müdahale etti. Öztürk Yılmaz Ankara Güven Hastanesine kaldırıldı.

Yaşananları KRT TV canlı yayınında anlatan Öğüt, saldırganın Öztürk Yılmaz'ın boğazını kesmek istediğini ancak yaşanan arbede sonucu bunu başaramadığını söyledi.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ERDOĞAN'IN ADAMLARIDIR"

KRT'ye açıklama yapan Öztürk Yılmaz, "4 bıçak derin yarası var. Dikiş atıldı. Biraz kan kaybetmiştim. Korkmuyorum. Saldırıyı gerçekleştiren Erdoğan'ın adamlarıdır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin adamlarıdır. Bizim ofisimize herkes gelebilir. Bize daimi koruma vermediler. Korkan namerttir. Kurultay'da meydan okudum, ona bir cevap vermeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Buyurun bir çay için' dedim. Arkadan bıçaklayıp kaçmaya çalıştı. 4 yerden yara aldım. Kamera kayıtları da mevcut. Bu adli bir vaka değildir" dedi.

Öğüt, 3 yerinden bıçaklanan Yılmaz'ın baygınlık geçirdiğini fakat şu an durumunun iyi olduğunu aktarırken saldırganın bıçakla kaçtığını duyurdu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv