Başbakan, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ticari ilişkiler ve yatırım konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Başbakan görüşmede, BAE’li yetkililerin nar başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi tarım ürünlerinin ihracına verdiği destekten ötürü BAE liderine teşekkür etti.

Kürdistan narının BAE’ye ve oradan da diğer Körfez ülkelerine ulaştırıldığını ifade eden Başbakan, bölge ülkelerinin işbirliğiyle Kürdistan Bölgesi'nin gıda güvenliğinin sağlanması hususunda önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Başbakan, nar ihracatının elma, üzüm ve bal gibi diğer ürünlerin ihracatı için bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Başbakan ve Bin Zayid, ikili ilişkileri güçlendirme hususunda mutabık kaldı.