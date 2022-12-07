Politika

Başbakan: Kürt çiftçilere yönelik ihlallere son verilmeli

Başbakan Mesrur Barzani mesajında, “Kerkük'ün Dakuk ilçesinde Kürt çiftçilere yönelik saldırı endişe verici” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Kerkük Dakuk

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kerkük’ün Dakuk ilçesindeki Kürt çiftçilere yönelik saldırılara ilişkin bir mesaj yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani mesajında, “Kerkük'ün Dakuk ilçesinde Kürt çiftçilere yönelik saldırı endişe verici” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Parlamento Başkanı'na, Dakuk ve Kerkük'ün diğer bölgelerindeki Kürt çiftçilere yönelik saldırılara derhal son verilmesi için harekete geçmeleri çağrısında bulunan Başbakan, “Bu davranışlar barış içinde bir arada yaşama ilkelerine ve Irak Anayasası’nın 140. maddesine aykırıdır. İlgili federal kurumlar bu ihlallere bir son vermelidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Bu, Kürtleri yasadışı bir şekilde kovmaya ve topraklarına el koymaya çalışan kesimler tarafından yapılıyor” dedi.

 

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