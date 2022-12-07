Politika

Lavrov: Türkiye ile Suriye arasında diyalog için ön koşullar oluşuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye diyaloğunun yeniden başlaması için ön koşulların oluşmaya başladığını belirtti.
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HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye'nin güvenlik sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine ilgi duyduğunu, diyaloğun yeniden başlaması için ön koşulların oluşmaya başladığını belirtti.

‘Primakov Okumaları’ forumunun katılımcılarına hitap eden Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye'nin güvenlik sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine ilgi duyduğunu, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için ön koşulların oluşmak üzere olduğunu söyledi.

Rus diplomat, “Suriye'nin toprak bütünlüğüne herhangi bir saldırı olmaması için kararlılıkla çabalayacağız” vurgusunu yaptı.

Astana formatının katılımcıları olan Rusya, İran ve Türkiye’nin bu yakında Astana’da düzenlenen toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğü ile ilgili tutumlarını yinelediklerine dikkat çeken Lavrov, “Türkiye ile Suriye arasında yürürlükte olan Adana Anlaşması temelinde bu iki ülkenin, ön koşulların artık oluşmaya başladığını düşündüğüm diyaloğu yeniden başlatarak Suriye yönetiminin kabul ettiği Türkiye'nin meşru endişelerini dikkate alarak sınırda güvenliğin sağlanması ile ilgili somut sorunları çözmesine ilgi duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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