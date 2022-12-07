Neçirvan Barzani’den Almanya’ya teşekkür

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin Almanya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Tobias Tunkel ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, söz konusu görüşmeye Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu da katıldı.

Görüşmede Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la olan ilişkileri, bölgenin genel durumu ve Erbil ile Bağdat arasındaki gelişmeler ele alındı.

Neçirvan Barzani, terörle mücadele konusundaki askeri ve insani desteği dolayısıyla Almanya’ya teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat’a yaptığı son ziyaretin ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin öneminden söz etti.

Tobias Tunkel ise, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ile Irak’a yönelik desteğini sürdüreceğini, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için hazır olduğunu vurguladı.

Öte yandan komşu ülkelerle olan işbirliğinin de görüşüldüğü toplantıda, bölgedeki güvenlik durumu, mültecilerin yaşadıkları sorunlar ve Şengal Anlaşması’nın uygulanması gibi konular ele alındı.