Rakamlarla Kürdistan’da nar yetiştiriciliği

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi genelinde 8 bin 500 dönümlük arazide yetiştirilen 43 bin 435 ton nar, ihraç edildi.

Nar yetiştiriciliği açısından oldukça bereketli ve uygun olan Halepçe’de 11 bin dönümlük arazide nar yetiştiriliyor. Kürdistan’ın en iyi narının yetiştiği Halepçe’de yıllık 30-35 ton ürün elde ediliyor.

Halepçe'de “surehenar, kewehenar, lareşe, melesi, mêxoş tiri, mêxoş şîrîn” gibi nar türleri yetişiyor. Bu türler özellikle Sazan, Ebabeyle, Dilemer, Tepekure, Tepetoleke, Bamok ve Eneb köylerine yetişiyor.

Kürdistan’ın bir diğer önemli nar yetiştiriciliğinin yapıldığı Zaho’da ise Ermşite köyü öne çıkıyor. 73 çiftçi 127 bağda nar yetiştiriyor. Köyün adıyla anılan türün yanı sıra Şareban ve Mehdawi türleri de bulunuyor ve yıllık 50 ton ürün elde ediliyor.

Erbil vilayetinde ise Mahmur, Çoman, Haci Omeran, Pirmam, Kore, Harir, Hawdiyan, Rewanduz ve Balisan’da nar yetiştiriliyor.

2022 yılının başında 2 bin ton nar ihraç edilmesi hedefi açıklandı. Şimdiye kadar 700 tonluk ihracat yapıldı, bin 300 ton da ihraç edilmeyi bekliyor.