İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler, haberler ve filmler!

HABER MERKEZİ

Her sene sonunda dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, 2022 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı.

Arama motoru; haberler, kişiler, oyuncular, sporcular, filmler ve şarkılar gibi farklı kategorilerden arama sonuçlarını kullanıcılarıyla paylaştı.

En çok aranan haberlerin başında Ukrayna yer aldı.

Yılın en çok aranan kelimesi listesinin başında Josh Wardle tarafından yaratılan ve geliştirilen, The New York Times Company tarafından yayınlanan web tabanlı, dünyaca ünlü kelime oyunu Wordle oldu. Wordle’dan sonra en çok aranan kelimeler ise şöyle:

1. Wordle

2. India vs England

3. Ukraine

4. Queen Elizabeth

5. Ind vs SA

6. World Cup

7. India vs West Indies

8. iPhone 14

9. Jeffrey Dahmer

10 Indian Premier League

Ukrayna coğrafyasında yaşanan savaş, Kraliçe Elizabeth’in ölümü, piyango sayıları ve maymun çiçeği virüsü Google’da en çok aratılan haber başlıkları arasında yer aldı:

1. Ukraine

2. Queen Elizabeth passing

3. Election Results

4. Powerball numbers

5. Monkeypox

Google’da en çok aratılan filmlerinin başında, vizyona çıktığı ilk 5 ay içerisinde 750 milyon doları aşan hasılat elde eden “Thor: Love and Thunder” bulunuyor. Black Adam, Top Gun: Maverick, The Batman ve Encanto gibi yılın diğer popüler yapımlar da listede:

1. Thor: Love and Thunder

2. Black Adam

3. Top Gun: Maverick

4. The Batman

5. Encanto

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava ve Will Smith’in Oscar Akademi Ödülleri Töreni’nde Chris Rock’a atmış olduğu tokat 2022’de pek çok insanın takip ettiği ve neredeyse tüm haber kanallarının gündeme aldığı olaylardan ikisi oldu:

1. Johnny Depp

2. Will Smith

3. Amber Heard

4. Vladimir Putin

5. Chris Rock