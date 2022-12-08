Suudi bakan: Birkaç gün içinde Türkiye’ye 5 milyar dolar göndereceğiz

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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan, Türkiye’yle ilişkilere ilişkin Independent Türkçe’nin sorularına yanıt verdi.

“5 milyar doların Türkiye'ye gitmesi için kararı aldık” diyen el-Cedan, “Bu karar verildi. Mutabakata ulaştık. Son şartlar ve teknik bazı hesaplar konusunda mutabakata birkaç gün içinde ulaşacağımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Suudi bakan, teknik konuların halledilmesiyle sürecin hızlanacağını da ifade etti.

“Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var” diyen el-Cedan, “Bu ilişkilerin aynı zamanda daha da iyi olması için çalışıyoruz. Yatırımlar konusunda da fırsatları Türkiye'de arıyoruz” ifadesini kullandı.