Ekonomi

Suudi bakan: Birkaç gün içinde Türkiye’ye 5 milyar dolar göndereceğiz

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Suudi Arabistan Muhammed bin Abdullah el-Cedan Türkiye TCMB

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan, Türkiye’yle ilişkilere ilişkin Independent Türkçe’nin sorularına yanıt verdi.

“5 milyar doların Türkiye'ye gitmesi için kararı aldık” diyen el-Cedan, “Bu karar verildi. Mutabakata ulaştık. Son şartlar ve teknik bazı hesaplar konusunda mutabakata birkaç gün içinde ulaşacağımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Suudi bakan, teknik konuların halledilmesiyle sürecin hızlanacağını da ifade etti.

“Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var” diyen el-Cedan, “Bu ilişkilerin aynı zamanda daha da iyi olması için çalışıyoruz. Yatırımlar konusunda da fırsatları Türkiye'de arıyoruz” ifadesini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv