Politika

Başkan Barzani’den Dünya Demokrat Partiler Konferansına mesaj

Başkan Mesud Barzani, Washington'da düzenlenen Dünya Demokrat Partileri yıllık konferansına bir mesaj gönderdi.
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ABD Dünya Demokrat Partileri Konferansı Mesud Barzani Felah Hasan

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Washington'da düzenlenen dünya demokrat partilerinin yıllık konferansına bir mesaj gönderdi.

Dünya Demokrat Partileri Konferansına Başkan Mesud Barzani’yi temsilen Avrupa ve Dünya Siyasi Demokratik Gençliği Başkan Yardımcısı ve Kürdistan Demokratik Gençlik Birliği Temsilcisi Felah Hasan’ın katıldığı bildirildi.

Başkan Barzani'nin mesajını konferans katılımcılarına iletmesi beklenen Hasan, Dünya Demokrat Partiler Başkanı Stephen Harper’a konferansa daveti için teşekkür etti.

70 ülkeden 85 demokrat partinin üye olduğu Dünya Demokrat Partiler Konferansında, ülkeleri liderlerinin yanı sıra senatörler, siyasiler ve ABD Kongre üyelerinin hazır bulunması bekleniyor.

Başkan Barzani’yi temsil eden Hasan’ın konferansta görüşmeler yapması bekeniyor.

 

 

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