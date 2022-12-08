Politika

Bağdat’ta teyakkuza geçildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenebilecek olası bir gösteriye karşı güvenlik güçleri teyakkuza geçirildi.
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BAĞDAT (K24)

Irak medyasında yer alan habere göre Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından gönderilen yazıda, Kerh ve Resafe bölgelerine güvenlik güçlerinin konuşlandırılması talimatı verildi.

Kentte düzenlenecek olası bir gösteriye karşı 3 bin 600 güvenlik gücünün farklı bölgelerde önlem aldığı bildirildi.

Dün Zikar vilayetinde altyapı yetersizliği ve hizmet yoksunluğuna karşı düzenlenen gösteriye yapılan müdahale sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, yaşananlarla ilgili soruşturma talimatı verdi.

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