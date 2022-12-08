Bağdat’ta teyakkuza geçildi

BAĞDAT (K24)

Irak medyasında yer alan habere göre Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından gönderilen yazıda, Kerh ve Resafe bölgelerine güvenlik güçlerinin konuşlandırılması talimatı verildi.

Kentte düzenlenecek olası bir gösteriye karşı 3 bin 600 güvenlik gücünün farklı bölgelerde önlem aldığı bildirildi.

Dün Zikar vilayetinde altyapı yetersizliği ve hizmet yoksunluğuna karşı düzenlenen gösteriye yapılan müdahale sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, yaşananlarla ilgili soruşturma talimatı verdi.