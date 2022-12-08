İYİ Parti: Suriye yönetimiyle temas için başvuruda bulunduk

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ANKA haber ajansına konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Suriye’de meşru yönetimle temas sağlanması yönündeki resmî yazımızı Dışişleri Bakanlığına ulaştırdık” diyen Zorlu, “Bir örneğini de bakanlık makamına ilettik. İlgili yazımızda da belirttiğimiz gerekçe ve hedeflerimiz doğrultusunda 15 Aralık tarihine kadar gerekli diplomatik girişimler konusunda tarafımıza cevap verilmesini bekliyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Zorlu, “Gerek sığınmacı probleminin olabildiğince hızlı çözülebilmesi gerekse terör koridoru başta olmak üzere ülkemizin güvenlik kaygılarının giderilmesi için komşu ülkemizle gerçekçi ve dengeli bir görüşme sürecinin başlatılmasının hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu hassasiyetlerimizin iki komşu ülkenin ilişkilerinin geleceği bakımından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“HEYET HENÜZ BELLİ DEĞİL”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2020’de konuya ilişkin sözlerini hatırlatan Zorlu, şöyle devam etti:

“Şunu vurgulamak isterim ki bu gidişatı ilk ve en yüksek seviyede ortaya koyan parti biziz. Zira 5 Ocak 2020 tarihinde TBMM Grup Toplantımızda Sayın Genel Başkanımız sorunu derhal çözebilmek adına gerekirse devlet adına ‘Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu’ belirtmişti. Maalesef siyaset üstü bu çağrılarımıza kulak tıkandı ve problemin daha da derinleşti. Henüz gidecek heyet belli değil, çalışma Genel Başkanımızın uhdesinde ve planlamamızı bilahare kamuoyumuzla paylaşacağız. Temel bir hassasiyetimiz de Mehmetçiğimizin oradaki varlığı, can güvenliği ve mücadelesidir. Sorunun nihai çözümü açısından bu sürecin diplomasi trafiği ile desteklenmesini hayati kılmaktadır. Türkiye ile Suriye işbirliği ve uzaklaşmayı harekete geçirebilir.”