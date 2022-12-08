‘Afrin’de 4 kişi idama mahkum edildi’

ERBİL (K24)

Afrin İnsan Hakları Örgütü, kentteki ihlallerle ilgili bir rapor yayımladı.

Rapora göre silahlı grupların kontrolünde bulunan Azez kentindeki “askeri mahkeme” Afrinli 4 sivili idama mahkum etti.

İdama mahkum edilenlerin Adnan Şeyh Ahmed (56), Ahmed Şeyh Ahmed (30), Agit Musho (30) ve Fethi Hasan (37) olduğu öğrenildi.

Ezidina Kuruluşu da yaptığı açıklamada, sivillerin ‘Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı bir hücre oluşturmak’ ve ‘Sultan Murad adlı silahlı örgüt mensubu Muhammed el-Mübarek’i öldürmek’ suçlamalarıyla yargılandıklarını bildirdi.

Söz konusu kuruluş, 4 tutuklunun şu anda “Murta Cezaevi” olarak bilinen Afrin Merkez Cezaevi’nde tutulduğunu aktardı.

Ayrıca 11-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Sultan Murad örgütü mensuplarının Kurt Qulaq köyüne düzenlediği baskında çok sayıda sivili alıkoymaya çalıştığı kaydedildi.

Bu baskın sırasında idama mahkum edilen 4 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İhlalleri Belgeleme Merkezi ise, bu tutuklular hakkında herhangi bir adli yargılama yapılmadığını, avukatlara kendilerini savunma fırsatı verilmediğini, ayrıca bu tutukluların tutuklandıkları günden beri aileleriyle görüştürülmediğini açıkladı.

Afrin’in 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.