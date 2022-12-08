Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki ilk İngiliz üniversitesinin temelini attı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta bir ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası İngiliz Üniversitesi’nin temel atma töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nde öğrenim düzeyinin günden günde artmasını görmekten mutluluk duyuyorum. Bu tür bilim merkezlerinin kurulması, şüphesiz bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacaktır” dedi.

Kurulacak üniversitenin, merkezi Londra’da bulunan üniversitenin bir kolu olacağını belirten Başbakan, “Kürdistan Bölgesi’nde öğrenim ve bilim alanında daha fazla hizmet sunulmasını umuyorum. Şüphesiz bu tür bilimsel kuruluşlar bilinç, bilim ve akademik düzeyin de yükselmesini sağlayacaktır. Bu projede katkısı bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kürdistan’daki her üniversitenin kendi alanında uzmanlık ve imkanlarıyla toplum üzerinde olumlu etkisinin olduğunu vurgulayan Başbakan, kurulacak yeni üniversitenin de bu alanda iz bırakacağını vurguladı.

Hükümet olarak bilimsel çalışmalara öncelik verdiklerini anımsatan Başbakan Mesrur Barzani, eğitim öğretim sektöründe aralıksız bir şekilde ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında Bağdat’la olan görüşmelere de değinen Başbakan, “Sorun yaşanan ya da uygun bir çözüm bulunmayan konularla ilgili heyetlerimiz sürekli olarak Bağdat’a ziyaretlerde bulunuyor. Umarım iki taraf, çözüme ulaşana kadar heyetler arası görüşmelerini sürdürürler. Hangi alanda olursa olsun bir sorunun çözümünün Kürdistan Bölgesi’ne yansıması olumlu şekilde olmaktadır. Bu yüzden durmayacağız, umudumuz da yüksek. Allah’ın izni ve sizlerin de desteğiyle hiçbir anayasal hakkımızdan taviz vermeden halkımızın hak ve ihtiyaçlarını temin edeceğiz” diye belirtti.