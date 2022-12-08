HRW: Türkiye’nin hava saldırıları bölgedeki krizi artırdı

ERBİL (K24)

HRW, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik hava saldırıları hakkında rapor yayımladı.

Türkiye’nin 20 Kasım’da düzenlediği hava saldırılarında sivil yerleşim alanlarının ve altyapı tesislerinin zarar gördüğünü vurgulayan HRW, bölgedeki Kürtlerin, Arapların ve diğer azınlıkların da bundan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre saldırılar sivillerin yerlerinden olmasına, elektrik kesintilerine, yakıt tedarikinde sıkıntılara, okulların kapanmasına ve yardım kuruluşlarının bazı faaliyetlerini geçici olarak askıya almak zorunda kalmasına neden oldu.

Raporda görüşlerine yer verilen HRW'nin Ortadoğu yetkililerinden Adam Coogle, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusundaki yerleşim bölgelerine ve kritik altyapıya yönelik saldırıları, ekonomik kriz içindeki sivillerin temel haklarını tehdit etti” dedi.

Adam Coogle, “Türkiye’nin uluslararası müttefikleri, operasyonların Suriye halkının temel haklarını ihlal etmemesi konusunda hükümete baskı yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 20 Kasım gecesi Rojava’ya düzenlediği bombardımanda, aralarında sivillerin, DSG savaşçılarının ve Suriye askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara, hava saldırılarının ardından kara operasyonunun da başlayacağı yönünde mesajlar vermişti.