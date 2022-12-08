İddia: CIA Direktörü MİT Başkanı’nı Rojava operasyonuyla ilgili uyardı

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşerek Türkiye'nin Rojava’ya yönelik hava harekatına ilişkin 'uyarıda bulunduğu' iddia edildi.

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geçtiğimiz hafta düzenlediği hava harekatında ABD birliklerinden 400 metre uzaklıktaki bir hedefi vurduğunu söyledi.

Habere göre, bunun üzerine Fidan ile görüşen Burns, operasyonun ABD güçlerini tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulunan güçlü bir mesaj verdi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD birliklerini tehlikeye atan operasyonlardan bazılarının MİT tarafından insansız hava araçları ile düzenlendiğini kaydetti.

Burns'ün, Suriye'deki operasyonda Amerikan askerlerinin tehlikeye girdiği konusunda uyarıda bulunduğu belirtilirken, CIA Direktörü'nün olası kara harekatına da karşı çıktığı aktarıldı.

Haberde, "Washington, Türk operasyonunun bir kara harekatına dönüşeceğinden ve Suriye'de DAİŞ'e karşı savaşta birlikte çalışan ABD birliklerini ve onların Kürt müttefiklerini tehlikeye atabileceğinden endişe ediyor" denildi.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, TSK'nin operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Suriye'deki toplumların yaşamlarını daha da istikrarsızlaştıracak ve DAİŞ'e karşı küresel koalisyonun son yıllarda elde ettiği zor kazanımları riske atacak, kara harekatı da dahil olmak üzere, askeri harekata şiddetle karşı olduğumuzu hem özel hem de kamuoyu önünde açıkça ifade etmeye devam ediyoruz. Tüm tarafların derhal gerilimi düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sınır boyunca ya da Suriye içinde, kuzey doğu Suriye'de gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz. Bu sadece DAİŞ karşıtı koalisyonun zor kazanımlarını riske atmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD personelini riske atma potansiyeline de sahip.”