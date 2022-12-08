Politika

İtalya Başbakanı’ndan Başbakan Mesrur Barzani’ye: Kürdistan Bölgesi ile dostane ilişkilerimizin uzun bir geçmişi var

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Başbakan Mesrur Barzani’ye ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu ifade ettiği bir mektup gönderdi.
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kürdistan Giorgia Meloni Mesrur Barzani İtalya

ERBİL (K24)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Başbakan Mesrur Barzani’ye bir mektup göndererek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini güçlendirme arzusunu ifade etti.

Meloni mektubunda, “İtalya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki dostane ilişkilerin uzun bir geçmişi var. Her iki taraf da güvenlik ve istikrar konusundaki zorlukları paylaşıyor” dedi.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini güçlendirme arzusunu yineleyen Meloni, özellikle ticaret, tarım ve enerji alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Yeni Irak hükümetinin kurulmasına değinen Meloni, yeni hükümetin ortak barış, kalkınma ve refah hedefine ulaşma doğrultusunda Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkileri güçlendireceğini umduğunu bildirdi.

Meloni, “Yakın gelecekteki bir fırsatta sizinle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

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