Ekonomi

ABD Başkonsolosu: Özel sektör Kürdistan Bölgesi ekonomisini kalkındırabilir

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, özel sektörün, Kürdistan Bölgesi ekonomisini kalkındırmada etkili olabileceğini söyledi.
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kürdistan Irvin Hicks ABD Erbil Başkonsolosluğu

ERBİL (K24)

Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilançolarıyla ilgili sonuçların açıklandığı toplantıda konuşan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, ekonomik kalkınmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bilançolarla ilgili Hicks, “Bilanço, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomi siyaseti ileriye taşıma açısından önemli veriler içeriyor. Kadınlarla gençlerin, bu kuruluşların yönetiminde öncü rollerinin olması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor” dedi.

Başkonsolos ayrıca, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’yle olan ticaret hacminin artması için çaba gösterdiğini belirtti.

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