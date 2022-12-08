Politika

Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda sızıntı

İran'dan Balıkesir'e kimyasal madde taşıyan tırda yaşanan sızıntı paniğe sebep oldu.
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kürdistan kimyasal sızıntı Erzincan hidroklorik asit

HABER MERKEZİ

Erzincan'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan TIR'da sızıntı fark eden sürücüler, şoförü uyardı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkiinde aracı yol kenarına çeken TIR sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı TIR'a müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir TIR'a nakledileceği öğrenildi. (Kaynak: AA)

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